Escursionista cade in Valle Orco | soccorso lungo il sentiero che porta alla cascata di Noasca

Ancora un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Valle Orco. Nella tarda mattinata di mercoledì 17 settembre le squadre dei tecnici SASP sono arrivate lungo il sentiero che porta alla cascata di Noasca per soccorrere un escursionista canadese che è caduto e ha riportato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it