Errate interpretazioni delle norme e criticità organizzative del 118 della ASL di Benevento

La Federazione CIMO-FESMED – Medici ASL Benevento segnala gravi criticità nell'organizzazione del servizio di emergenza territoriale 118, derivanti da un'interpretazione restrittiva della normativa sull'orario di lavoro (D.Lgs. 662003). In particolare, alcune disposizioni interne hanno affermato l'esistenza di un limite di 48 ore mensili di prestazioni aggiuntive per i medici, in aperto contrasto con la normativa vigente sull'orario di lavoro che stabilisce invece un limite di 48 ore di lavoro settimanali. Tale interpretazione errata ha determinato: la mancata autorizzazione a svolgere ulteriori prestazioni aggiuntive, nonostante la disponibilità dei medici; la conseguente "demedicalizzazione" dei turni nelle ambulanze con aumento del rischio clinico per i cittadini; la riduzione ingiustificata di ferie e di ore destinate alle attività non assistenziali (formazione e aggiornamento); disallineamenti rispetto agli accordi sindacali sottoscritti in sede aziendale e ai chiarimenti forniti dagli uffici competenti della ASL.

