Ero in seggiovia ho visto cos’era successo e sono andato fuori di testa Non mi interessa più sciare | lo choc di Innerhofer dopo la morte di Franzoso

17 set 2025

Sono risalito in seggiovia e ho visto cosa era successo. Sono andato fuori di testa “. Tra i compagni di nazionale presenti in Cile durante l’incidente mortale di Matteo Franzoso c’era anche Christof Innerhofer, sciatore plurimedagliato olimpico e mondiale. A raccontare tutto è stato proprio l’atleta italiano a Repubblica: “Torno a casa, non mi interessa allenarmi, non potrei farlo. Non ho le forze, come faccio a pensare a sciare?”. Franzoso, 25enne, è deceduto dopo la bruttissima caduta di domenica 14 settembre mentre si allenava in Cile, sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ero in seggiovia, ho visto cos'era successo e sono andato fuori di testa. Non mi interessa più sciare": lo choc di Innerhofer dopo la morte di Franzoso

Innerhofer era in Cile con Franzoso: “Dalla seggiovia ho visto Matteo, sono andato fuori di testa”

