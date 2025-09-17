© Ilfattoquotidiano.it - “Ero in seggiovia, ho visto cos’era successo e sono andato fuori di testa. Non mi interessa più sciare”: lo choc di Innerhofer dopo la morte di Franzoso

“ Sono risalito in seggiovia e ho visto cosa era successo . Sono andato fuori di testa “. Tra i compagni di nazionale presenti in Cile durante l’incidente mortale di Matteo Franzoso c’era anche Christof Innerhofer , sciatore plurimedagliato olimpico e mondiale. A raccontare tutto è stato proprio l’atleta italiano a Repubblica: “Torno a casa, non mi interessa allenarmi, non potrei farlo. Non ho le forze, come faccio a pensare a sciare ?”. Franzoso, 25enne, è deceduto dopo la bruttissima caduta di domenica 14 settembre mentre si allenava in Cile, sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Innerhofer era in Cile con Franzoso: “Dalla seggiovia ho visto Matteo, sono andato fuori di testa” - Christof Innerhofer è uno dei veterani della nazionale italiana di sci alpino, era presente anche lui in Cile durante la sessione di allenamento in cui ... Si legge su fanpage.it