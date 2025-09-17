© Spettacolo.eu - Ernia, nell’album Per Soldi e Per Amore featuring con Marracash e Madame

Per Soldi e Per Amore , il nuovo album di Ernia che contiene featuring con Kid Yugi, Marracash , Club Dogo e Madame . Esce venerdì 19 settembre Per Soldi e Per Amore, il nuovo album di Ernia per Island Records (Universal Music Italia), il lavoro più intimo e introspettivo della carriera di Ernia: un disco che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano: dal lavoro all’amore, dalle amicizie al rapporto con i genitori. Con questo progetto, Ernia si ferma a osservare il proprio percorso nel delicato passaggio dei 30 anni, un’età di transizione in cui le prospettive cambiano e ci si confronta con nuove consapevolezze: si riconoscono ferite e successi, si impara a convivere con la solitudine senza tradirsi e a dare valore alle relazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

In questa notizia si parla di: ernia - nell

Ernia del Disco: cosa c'è da sapere? Chiama o manda un Messaggio per prenotare una visita Ricevo in Sicilia: Palermo | Cefalù | Catania | Alcamo | Trapani | San Giovanni Gemini | Gela | Canicattì | Barcellona Pozzo di Gotto ? L'e - facebook.com Vai su Facebook

Ernia racconta Per soldi e per amore : «I miei genitori non mi hanno mai detto bravo, quest'album è anche per loro» - Un racconto di famiglia e amicizie, con il pianoforte di Charlie Charles e ospiti come Club Dogo, Marracash, Madame e Kid Yugi. Come scrive vanityfair.it

Intervista – ERNIA Il racconto di “Per Soldi e per Amore” - Ernia torna con Per Soldi e Per Amore, il suo disco più personale: dodici tracce che intrecciano amicizia, famiglia e amore con il racconto di una generazione cresciuta tra disillusione e gratitudine. Riporta newsic.it