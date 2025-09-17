Ergastolo definitivo a Giovanni Padovani | la sorella di Alessandra Matteuzzi attacca la madre di lui

Ergastolo definitivo per Giovanni Padovani. È diventata definitiva la condanna all’ergastolo per Giovanni Padovani, l’ex calciatore e modello di 29 anni che il 23 agosto 2022 uccise a Bologna l’ex compagna Alessandra Matteuzzi, 56 anni. Una vicenda che scosse l’Italia intera per la brutalità dell’aggressione: calci, pugni, martellate e persino una panchina di ferro usata come arma contro la donna sotto casa, nel giardino condominiale. La decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della difesa e confermato la sentenza emessa in appello lo scorso novembre. La condanna all’ergastolo era già stata stabilita in primo grado nel febbraio 2024, con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti, dello stalking e del legame affettivo con la vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

