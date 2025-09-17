Ergastolo all' ex di Alessandra Matteuzzi uccisa a Bologna nel 2022

AGI - Diventa definitivo l'ergastolo per Giovanni Padovani, l 'ex calciatore e modello di 28 anni accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata 56enne Alessandra Matteuzzi, uccisa a pugni, calci, colpi di martello e di una panchina del suo giardino condominiale, il 23 agosto 2022 sotto casa, a Bologna. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza dello scorso novembre con cui la Corte d'Assise d'Appello di Bologna aveva confermato l'ergastolo inflitto in primo grado al 28enne e hanno confermato la pena. A Padovani erano contestate anche le aggravanti dello stalking, del vincolo del legame affettivo, dei motivi abietti e della premeditazione. 🔗 Leggi su Agi.it

