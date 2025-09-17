Ergastolo all' ex di Alessandra Matteuzzi uccisa a Bologna nel 2022

Agi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Diventa definitivo l'ergastolo per Giovanni Padovani, l 'ex calciatore e modello di 28 anni accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata 56enne Alessandra Matteuzzi, uccisa a pugni, calci, colpi di martello e di una panchina del suo giardino condominiale, il 23 agosto 2022 sotto casa, a Bologna. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza dello scorso novembre con cui la Corte d'Assise d'Appello di Bologna aveva confermato l'ergastolo inflitto in primo grado al 28enne e hanno confermato la pena. A Padovani erano contestate anche le aggravanti dello stalking, del vincolo del legame affettivo, dei motivi abietti e della premeditazione. 🔗 Leggi su Agi.it

ergastolo all ex di alessandra matteuzzi uccisa a bologna nel 2022

© Agi.it - Ergastolo all'ex di Alessandra Matteuzzi, uccisa a Bologna nel 2022

In questa notizia si parla di: ergastolo - alessandra

Alessandra Matteuzzi, la lettera della famiglia: «Tre anni dal tuo femminicidio, senza la parola ?ergastolo? non ci sarà giustizia»

Omicidio Matteuzzi, la lettera della famiglia di Alessandra: "Tre anni dal tuo femminicidio, senza ergastolo non ci sarà giustizia"

Tre anni dal femminicidio di Alessandra Matteuzzi, la sorella: “Solo ergastolo per Padovani ti darà giustizia”

Omicidio Alessandra Matteuzzi, definitivo l'ergastolo per il killer ed ex fidanzato Giovanni Padovani; Femminicidio Alessandra Matteuzzi, confermato l’ergastolo per Giovanni Padovano; Giovanni Padovani, ergastolo definitivo per l’ex calciatore del Gavorrano che ha ucciso Alessandra Matteuzzi.

ergastolo ex alessandra matteuzziOmicidio Alessandra Matteuzzi, definitivo l'ergastolo per il killer ed ex fidanzato Giovanni Padovani - I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza dello scorso novembre ... affaritaliani.it scrive

ergastolo ex alessandra matteuzziAlessandra Matteuzzi uccisa a Bologna, Cassazione: definitivo l’ergastolo per l’ex Giovanni Padovani - È arrivata la sentenza di condanna definitiva nei confronti dell'ex calciatore e modello che il 23 agosto del 2022 uccise a calci, pugni e martellate ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ergastolo Ex Alessandra Matteuzzi