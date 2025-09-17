A Blenheim Palace, in Gran Bretagna, è tutto pronto per gli Europei senior 2025 di completo dell’equitazione: da giovedì 18 a domenica 21 settembre si sfideranno per il titolo continentale individuale 55 binomi da 17 Paesi, mentre nel concorso a squadre saranno 9 le Nazioni al via. L’ Italia schiera 6 binomi, ovvero Daniele Bizzarro su Stormhill Riot, Pietro Majolino su Vita Louise DH, Vittoria Panizzon su DHI Jackpot, Arianna Schivo su First Lady de Belheme, Paolo Torlonia su Zinny e Giovanni Ugolotti su Duke of Champions. Lo staff tecnico sarà composto dal direttore sportivo Francesco Girardi, dal capo equipe Zilla Pearse, dal team manager e tecnico federale Iacopo Comelli, dalla team manager Katherine Ferguson Lucheschi, dal medico federale Francesca Lolli, e dal veterinario di squadra Marco Eleuteri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione, l’Italia si presenta agli Europei di completo con sei binomi