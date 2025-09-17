Enzo Iacchetti lite furiosa a È sempre cartabianca cosa è successo | la polemica
Su Rete4, è andato in onda un dibattito su tematiche tristemente note come il genocidio a Gaza ad opera di Israele, ma ciò che ha sorpreso di più è stato, non tanto il tono acceso, ma il protagonista del dibattito, il noto presentatore dello storico duo di Striscia la Notizia. Durante la trasmissione È sempre Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, il confronto tra Enzo Iacchetti, comico noto oggi per non volersi rifugiare nella tiepidezza di frasi artefatte, e Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, ha superato i limiti del politically correct per affacciarsi, finalmente, sul precipizio del reale. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti
È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti furioso con la premier: “Cos’ha fatto Giorgia Meloni”
“È sempre Cartabianca”, Enzo Iacchetti polemico su Giorgia Meloni: il duro intervento
“Si è svegliata?”. È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti durissimo contro Giorgia Meloni: attacco totale
Enzo Iacchetti ha rotto il muro di silenzio e ipocrisia della Tv su Gaza A cura di Andrea Parrella - X Vai su X
Spero che abbiate visto Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca pochi minuti fa. Di fronte a un personaggio semplicemente improponibile, una sorta di David Parenzo appena più riuscito, Enzo è semplicemente ESONDATO ed ESPLOSO, dando voce a tutto il - facebook.com Vai su Facebook
Enzo Iacchetti, lite furiosa a È sempre cartabianca, cosa è successo: la polemica; Iacchetti perde la calma in tv dopo l’accusa di “fascismo”; Enzo Iacchetti, la lite furiosa con l’israeliano Mizrahi: “Str***o ti prendo a pugni”.
Enzo Iacchetti, lite furiosa a È sempre cartabianca, cosa è successo: la polemica - Durante la puntata di Cartabianca, Enzo Iacchetti ha avuto un duro scontro con Mizrahi su Gaza, tra accuse, insulti e un video finito virale ... Secondo dilei.it
Lite shock a E’ sempre carta bianca: Enzo Iacchetti minaccia un altro ospite - È diventato virale in poche ore il video della puntata di È sempre Cartabianca andata in onda ieri sera su Rete 4. Da ultimenotizieflash.com