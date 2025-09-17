Su Rete4, è andato in onda un dibattito su tematiche tristemente note come il genocidio a Gaza ad opera di Israele, ma ciò che ha sorpreso di più è stato, non tanto il tono acceso, ma il protagonista del dibattito, il noto presentatore dello storico duo di Striscia la Notizia. Durante la trasmissione È sempre Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, il confronto tra Enzo Iacchetti, comico noto oggi per non volersi rifugiare nella tiepidezza di frasi artefatte, e Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, ha superato i limiti del politically correct per affacciarsi, finalmente, sul precipizio del reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Enzo Iacchetti, lite furiosa a È sempre cartabianca, cosa è successo: la polemica