Enzo Iacchetti lite con l’israeliano Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca
Acceso dibattito durante la puntata di È sempre Cartabianca, il programma condotto da Berlinguer su Rete 4, in onda martedì 16 settembre. Protagonisti Enzo Iacchetti, comico e storico conduttore di Striscia la Notizia, ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, intervenuti per un confronto sul conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Il dibattito, incentrato soprattutto sulle difficili condizioni in cui versano i civili, è degenerato quando si è parlato della responsabilità e del numero delle vittime. Iacchetti, visibilmente provato e coinvolto, ha citato l’ultimo rapporto dell’Onu che ha accusato per la prima volta Israele di genocidio, denunciando oltre 70 mila morti, 20 mila dei quali bambini. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti
È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti furioso con la premier: “Cos’ha fatto Giorgia Meloni”
“È sempre Cartabianca”, Enzo Iacchetti polemico su Giorgia Meloni: il duro intervento
“Si è svegliata?”. È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti durissimo contro Giorgia Meloni: attacco totale
l’ONU ha accusato Israele di commettere un #GENOCIDIO a Gaza. Ma i propagandisti che difendono il genocidio israeliano, rispondono ai fatti accertati dall’ONU e 800 massimi esperti internazionali di GENOCIDIO….diffamandoli. Solidarietà a Enzo Iacchetti. - X Vai su X
Spero che abbiate visto Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca pochi minuti fa. Di fronte a un personaggio semplicemente improponibile, una sorta di David Parenzo appena più riuscito, Enzo è semplicemente ESONDATO ed ESPLOSO, dando voce a tutto il - facebook.com Vai su Facebook
Lite shock a E’ sempre carta bianca: Enzo Iacchetti minaccia un altro ospite - È diventato virale in poche ore il video della puntata di È sempre Cartabianca andata in onda ieri sera su Rete 4. Lo riporta ultimenotizieflash.com
Enzo Iacchetti e la lite con l'israeliano Eyal Mizrahi a "È sempre Cartabianca": «Ti prendo a pugni» - Acceso confronto a “È sempre Cartabianca” tra Enzo Iacchetti e il presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi. Da ilmattino.it