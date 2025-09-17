Enzo Iacchetti lite con l’israeliano Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca

Acceso dibattito durante la puntata di È sempre Cartabianca, il programma condotto da Berlinguer su Rete 4, in onda martedì 16 settembre. Protagonisti Enzo Iacchetti, comico e storico conduttore di Striscia la Notizia, ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, intervenuti per un confronto sul conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Il dibattito, incentrato soprattutto sulle difficili condizioni in cui versano i civili, è degenerato quando si è parlato della responsabilità e del numero delle vittime. Iacchetti, visibilmente provato e coinvolto, ha citato l’ultimo rapporto dell’Onu che ha accusato per la prima volta Israele di genocidio, denunciando oltre 70 mila morti, 20 mila dei quali bambini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

