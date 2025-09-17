Enzo Iacchetti insulti e minacce in tv? Il clamoroso video dopo la rissa

No, Enzo Iacchetti non arretra di un millimetro. Ora ecco un video , pubblicato per chiarire la sua posizione, dopo la bagarre televisiva della vigilia. Il volto di Striscia la Notizia ha scelto i social per intervenire il giorno successivo allo scontro, furibondo, andato in scena nello studio di È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4, la puntata era quella di martedì 16 settembre. “Oggi su Instagram si parla solo di me. ma avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a fare Cartabianca stasera direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto, dalla prima all’ultima”, ha tuonato Iacchetti nella clip in questione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti

È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti furioso con la premier: “Cos’ha fatto Giorgia Meloni”

“È sempre Cartabianca”, Enzo Iacchetti polemico su Giorgia Meloni: il duro intervento

“Si è svegliata?”. È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti durissimo contro Giorgia Meloni: attacco totale

Enzo #Iacchetti: "Si parla solo di me". La sinistra ha un nuovo insospettabile guru https://iltempo.it/personaggi/2025/09/17/news/enzo-iacchetti-scontro-tv-israeliano-esempre-cartabianca-berlinguer-israele-palestina-44148661/… #berlinguer #israele #cartabia - X Vai su X

Ieri sera a E' Sempre Carta Bianca, Enzo Iacchetti non ci sta e sbotta. #ÈsempreCartabianca #enzoiacchetti Il video nel primo commento @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook

Enzo Iacchetti furioso a È sempre Cartabianca si scontra in diretta con Eyal Mizrahi; È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti sbotta in diretta a Eyal Mizrahi: “Fascista? Ti prendo a pugni!”; Enzo Iacchetti furioso con Eyal Mizrahi: “Cosa hai detto, str...? Vengo giù e ti prendo a pugni”.

Enzo Iacchetti nuovo guru della sinistra. Insulti e minacce all'israeliano in tv: "Lo rifarei" - L'attore comico e storico conduttore di Striscia la Notizia è stato ... Lo riporta iltempo.it

Enzo Iacchetti contro Eyal Mizrahi in diretta tv: tensione e minacce sorprendenti in studio - Minacce e scontro a cartabiancaEnzo Iacchetti è stato protagonista di un acceso confronto durante la diretta di È Sempre Cartabianca, condotto da Bian ... assodigitale.it scrive