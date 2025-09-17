Enzo Iacchetti insulti e minacce in tv? Il clamoroso video dopo la rissa

No, Enzo Iacchetti non arretra di un millimetro. Ora ecco un video, pubblicato per chiarire la sua posizione, dopo la bagarre televisiva della vigilia. Il volto di Striscia la Notizia ha scelto i social per intervenire il giorno successivo allo scontro, furibondo, andato in scena nello studio di È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4, la puntata era quella di martedì 16 settembre. “Oggi su Instagram si parla solo di me. ma avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a fare Cartabianca stasera direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto, dalla prima all’ultima”, ha tuonato Iacchetti nella clip in questione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

enzo iacchetti insulti e minacce in tv il clamoroso video dopo la rissa

