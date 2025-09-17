News tv. – È Sempre Cartabianca torna a far parlare di sé: la puntata del 16 settembre su Rete 4 si è trasformata in un vero e proprio show ad alta tensione. Nel salotto di Bianca Berlinguer, la discussione sul dramma di Gaza è diventato teatro di un botta e risposta senza esclusione di colpi tra Enzo Iacchetti (storico volto di Striscia la notizia) ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Siamo abituati a vedere Iacchetti con la battuta pronta, ma questa volta il clima non era certo da varietà: numeri, accuse e colpi bassi hanno reso impossibile mantenere la calma in studio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Enzo Iacchetti, fuori fatti pesantissimi dopo la lite a "È sempre Cartabianca": cos'è successo