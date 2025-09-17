Enzo Iacchetti fuori fatti pesantissimi dopo la lite a È sempre Cartabianca | cos’è successo

Tvzap.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. – È Sempre Cartabianca torna a far parlare di sé: la puntata del 16 settembre su Rete 4 si è trasformata in un vero e proprio show ad alta tensione. Nel salotto di Bianca Berlinguer, la discussione sul dramma di Gaza è diventato teatro di un botta e risposta senza esclusione di colpi tra Enzo Iacchetti (storico volto di Striscia la notizia) ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Siamo abituati a vedere Iacchetti con la battuta pronta, ma questa volta il clima non era certo da varietà: numeri, accuse e colpi bassi hanno reso impossibile mantenere la calma in studio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

enzo iacchetti fuori fatti pesantissimi dopo la lite a 200 sempre cartabianca cos8217232 successo

© Tvzap.it - Enzo Iacchetti, fuori fatti pesantissimi dopo la lite a “È sempre Cartabianca”: cos’è successo

In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti

È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti furioso con la premier: “Cos’ha fatto Giorgia Meloni”

“È sempre Cartabianca”, Enzo Iacchetti polemico su Giorgia Meloni: il duro intervento

“Si è svegliata?”. È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti durissimo contro Giorgia Meloni: attacco totale

Enzo Iacchetti: «Con Maddalena Corvaglia un amore folle, non mi faceva dormire la notte. Con Greggio abbiamo un patto. Depressione? L'ho...; Drupi ingaggia Enzo Iacchetti: «Sarà il regista al Fraschini»; Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: il loro sodalizio artistico, la vita privata e gli amori.

enzo iacchetti fuori fattiÈ sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti sbotta in diretta a Eyal Mizrahi: “Fascista? Ti prendo a pugni!” - La discussione sul genocidio a Gaza tra Enzo Iacchetti e il presidente della Federazione Amici di Israele deraglia in insulti e minacce. Da movieplayer.it

enzo iacchetti fuori fattiEnzo Iacchetti esplode in diretta a È sempre Cartabianca: “Str**, ti prendo a pugni” - Scontro acceso a È sempre Cartabianca: Enzo Iacchetti accusa un genocidio a Gaza, Eyal Mizrahi lo contesta e lo insulta ... Secondo 41esimoparallelo.it

Cerca Video su questo argomento: Enzo Iacchetti Fuori Fatti