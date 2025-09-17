Enzo Iacchetti commenta lo scontro con Eyal Mizrahi a ‘È sempre Cartabianca’ | Provocatore bugiardo Ripeterei tutte le parole che ho usato

Dopo lo scontro avvenuto ieri sera nel programma di Bianca Berlinguer, È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti ha commentato sui social la diatriba avuta con Eyal Mizrah, presidente della Federazione Amici di Israele. Enzo Iacchetti, il commento dopo lo scontro con Eyal Mizrahi. Dopo lo scontro avvenuto ieri sera a È sempre Cartabianca con Eyal Mizrah, presidente della Federazione Amici di Israele, Enzo Iacchetti ha pubblicato un video su Instagram in cui torna sull’argomento utilizzando parole dure contro Mizrah. L’attore e comico, volto storico di Striscia la Notizia, è stato protagonista di un acceso dibattito con il presidente della Federazione Amici di Israele su quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza e su quello che stanno subendo migliaia di palestinesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

