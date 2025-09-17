Enzo Iacchetti al presidente della federazione Amici d’Israele | Cosa hai detto stron*o? Non conosci la storia dei palestinesi né del tuo Paese Cosa è successo a È sempre Cartabianca

È stato uno scontro acceso quello che ieri sera, durante la puntata di È sempre Cartabianca , ha visto contrapporsi Enzo Iacchetti con Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici d’ Israele , entrambi collegati con il programma di Bianca Berlinguer. “Non c’è nessuna voglia di ammazzare tutti i palestinesi ” aveva sostenuto all’inizio del suo intervento Mizrahi. “Lei non deve dire ste stron *ate” ha ribattuto Iacchetti, che ha subito dimostrato di essere contrariato della presenza di Mizrahi. “ Io mi dispiace, mi alzo e me ne vado ” aveva minacciato il conduttore di Striscia la notizia, senza abbandonare però la postazione del suo collegamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

