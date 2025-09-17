Arriva una comunicazione da parte del Ministero della Salute, vanno assolutamente richiamati e tolti dal mercato. In questo 2025 abbiamo visto diversi richiami alimentari da parte del Ministero della Salute per alimenti che – per un motivo o un altro – andavano immediatamente ritirati dal mercato. Abbiamo visto in diverse occasioni di come alcuni alimenti. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Ennesimo richiamo del Ministero della Salute: fateli sparire dalle vostre tavole