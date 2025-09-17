Ennesimo richiamo del Ministero della Salute | fateli sparire dalle vostre tavole
Arriva una comunicazione da parte del Ministero della Salute, vanno assolutamente richiamati e tolti dal mercato. In questo 2025 abbiamo visto diversi richiami alimentari da parte del Ministero della Salute per alimenti che – per un motivo o un altro – andavano immediatamente ritirati dal mercato.
Nuovo ritiro di formaggio Puzzone di Moena per Escherichia coli; Salmonella e listeria nel salame prodotto a Cerea, ecco i lotti richiamati; Richiami alimentari, succo di frutta ritirato per rischio chimico: marchio e lotti coinvolti.
Pesto contaminato, richiamo del Ministero della Salute: ecco quali sono i lotti da evitare - Il Ministero della Salute ha lanciato un richiamo per alcuni lotti di pesto a marchio Delizie dal Sole, segnalando un rischio chimico legato ... Scrive ilmessaggero.it
Richiamati friarielli, melanzane e scarole per sospetta contaminazione microbica: avviso del Ministero - Il richiamo riguarda i Friarielli alla napoletana, le Melanzane alla brace e le Scarole in olio a causa di un rischio microbiologico per in consumatori ... Segnala fanpage.it