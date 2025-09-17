Eni perde la battaglia sull' Imu delle piattaforme | come saranno spesi i 115 milioni di euro
I soldi che Eni deve dare ai Comuni romagnoli saranno impiegati per investimenti pubblici strategici. Si tratta dell’imposta municipale unica (Imu) che la multinazionale è stata costretta a pagare per le sue piattaforme estrattive in mare: un tesoretto superiore ai 115 milioni di euro che il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Eni perde la battaglia sull'Imu delle piattaforme: come saranno spesi i 115 milioni di euro; Nomine e potere, ecco le pagelle: Matteo Renzi superstar, bocciato Giuseppe Conte; Niente carità, limitatevi a pagare le tasse: ecco il Made in Italy dell'elusione che sfrutta l'Olanda anti-italiana.
Imu sulle piattaforme in mare: respinto il ricorso di Eni, 3,8 milioni di euro a Cesenatico - La Cassazione ha riconosciuto il pagamento sollecitato sin dal 2017, pendono altri avvisi di accertamento. Da msn.com
Il ‘tesoretto’ in mezzo al mare: “Eni paghi le tasse sulle piattaforme. Ci spettano 20 milioni di euro” - Rimini ci spera, dopo la sentenza della Cassazione a favore dell’amministrazione di Cesenatico. Lo riporta msn.com