Eni paga l' Imu sulle piattaforme arretrata ai Comuni romagnoli | come sarà speso il tesoretto da 115 milioni di euro
I soldi che Eni deve dare ai Comuni romagnoli saranno impiegati per investimenti pubblici strategici. Si tratta dell’imposta municipale unica (Imu) che la multinazionale è stata costretta a pagare per le sue piattaforme estrattive in mare: un tesoretto superiore ai 115 milioni di euro che il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: paga - piattaforme
ENI non paga l’Imu sulle piattaforme: la Cassazione la condanna a risarcire i Comuni #eni #imu #Cassazione #cesenatico #Crotone - X Vai su X
JESOLO - Adesivi ingannevoli nei parcheggi gestiti da Jtaca riproducono loghi e colori delle più note piattaforme di pagamento della sosta: i truffatori li usavano per carpire i codici delle carte di credito. Il caso risolto dagli esperti di cyber sicurezza della società - facebook.com Vai su Facebook
Eni paga l'Imu sulle piattaforme arretrata ai Comuni romagnoli: come sarà speso il tesoretto da 115 milioni di euro; Eni condannata a pagare l’Imu per le piattaforme estrattive; Romagna, le piattaforme in mare devono pagare l'Imu: «La Cassazione respinge il ricorso dell'Eni e a Cesenatico va un tesoretto da 3,8 milioni di euro».
Eni paga l'Imu sulle piattaforme arretrata ai Comuni romagnoli: come sarà speso il tesoretto da 115 milioni di euro - Dopo anni di ricorsi, la Cassazione ha imposto a Eni di versare ai Comuni romagnoli l’Imu sulle piattaforme offshore. Secondo ravennatoday.it
Eni deve pagare l’Imu ai comuni di Cesenatico e Crotone: le sentenze della Cassazione - La Cassazione ha rigettato i ricorsi della multinazionale confermando in via definitiva la legittimità dell’avviso di accertamento Imu relativamente alle piattafo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it