Eni chiama imprese e territori per rendere giusta la transizione energetica
In un tempo in cui la transizione energetica non può più attendere, Eni ha convocato istituzioni, accademia, impresa e società civile per un dialogo serrato e costruttivo. Il risultato è stato un denso momento di ascolto e proposta, concepito per mettere in relazione idee, progetti e persone decise a dare forma concreta alla “Just Transition”. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Milano chiama imprese e cittadini: tre giorni per un futuro sostenibile
SBAGLI si chiama neoliberismo ovvero lo Stato al servizio delle grandi imprese Obiettivo di VDL è solo: Arricchire le multinazionali che le scrivono i discorsi Il socialismo è fare gli interessi dei lavoratori mentre VDL fa sempre gli interessi delle imprese SVEGLI
Michele Cammarano. . CENTOSEDICESIMA TAPPA DEL TOUR NELLE AZIENDE E NELLE IMPRESE DELLA NOSTRA TERRA Il nostro viaggio nelle aree interne ci porta a Caselle in Pittari, presso l'Azienda Herbartem dell'erborista Antonio Greco. Dopo l'es
I vertici di Eni Versalis incontrano imprese indotto: Confermato impegno per il territorio; Calenzano, al momento dell'esplosione era in corso la riparazione del sistema di recupero vapori - Il video dell'esplosione: l'onda d'urto sfonda vetri e pareti a distanza; Le notizie del 9 dicembre sull'esplosione nel deposito in provincia di Firenze.
“Eni interrompa l’accordo con la società israeliana che opera nei territori occupati”: la petizione di ReCommon - ReCommon lancia una petizione per chiedere a Eni di interrompere il suo accordo con la società Ithaca Energy, controllata per l’89% da Delek Group, una delle più grandi aziende energetiche israeliane, ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Eni e Mind The Bridge: nasce il nuovo progetto ORA! - L'iniziativa, promossa da Joule e dal Comune di Ravenna, si focalizza su blue e green economy e punta a supportare la transizione delle imprese del territorio Eni e Mind the Bridge hanno presentato ... Secondo affaritaliani.it