Enfield caccia ai ricercatori europei | budget di 1,1 milione di euro

Rimarrà aperto fino al 31 ottobre 2025 il quarto bando del p rogetto di scambio ENFIELD – European Lighthouse to Manifest Trustworthy and Green AI, per attività di ricerca per la produzione, la sanità, l’energia e l’ambito spaziale. Il bando mira ad attrarre ricercatori di alto livello per condurre attività di ricerca che rispondano alle sfide scientifichetecnologiche del progetto ENFIELD, in relazione all’uso dell’Intelligenza Artificiale nei settori energetico, sanitario, produttivo e spaziale. I vincitori beneficeranno di visibilità, opportunità di networking, confronto, back e collaborazione con esperti nel settore dell’IA, nonché opportunità di disseminazione e valorizzazione delle soluzioni di ricerca proposte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it