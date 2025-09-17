Energia Moles Au | transizione si adegui a condizioni globali

Roma, 17 set. (askanews) - "Io credo che il titolo di questo convegno sia più che azzeccato, provocatoriamente potrei anche dire che sì ormai siamo alle prese con la transizione della transizione. Lo scenario globale è cambiato totalmente e giustamente un processo così importante come la transizione energetica non può essere rigido, deve pian piano adeguarsi a quelle che sono le condizioni globali, condizioni di sistema internazionale e quindi anche l'Italia come paese ha il dovere di interrogarsi su come, in modo molto elastico, adeguare tutto ciò che è necessario fare come paese come sistema paese rispetto ai cambiamenti che sono in atto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

