Roma, 17 set. (askanews) - "'Tutto cambia in un mondo che cambia' certamente è un titolo azzeccato per queste giornate di Trevi, perché veramente abbiamo visto in questi anni dei cambiamenti profondi. In realtà alcuni elementi positivi che avevamo immaginato di intravedere nella fase di transizione sembra che stiamo un po' ritornando nel dibattito con la concettualizzazione e come dire il confronto anche un po' acceso che ha caratterizzato le fasi precedenti"- Lo ha sottolineato Stefano Besseghini, presidente dell'Arera, intervenuto alle Giornate dell'energia e dell'economia circolare di Trevi, organizzate da Wec Italia e Globe Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Energia, Besseghini: guardare al futuro con ottica di sistema