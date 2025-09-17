emporio armani firma le divise formali del napoli per i prossimi cinque anni

NAPOLI 17 SETTEMBRE 2025 – Emporio Armani è il nuovo Formal Wear Partner della SSC Napoli per la stagione 202526. La maison firmerà le divise ufficiali che i giocatori, lo staff tecnico e i manager del club indosseranno nelle occasioni formali e durante i viaggi di squadra. La collaborazione, della durata di cinque anni, debutterà ufficialmente il 17 settembre, alla vigilia dell’esordio europeo del Napoli contro il Manchester City. Il guardaroba Emporio Armani, caratterizzato dal classico blu navy, include abiti sartoriali, completi con cravatta, t-shirt e pullover dal taglio essenziale, oltre ad accessori come zaini, beauty case e trolley, tutti arricchiti da patch e ricami che richiamano l’azzurro del club. 🔗 Leggi su Primacampania.it

