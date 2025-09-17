Empoli Nasti scalpita e poi c’è Pellegri L’esplosione di Popov cambierà le gerarchie?

di Simone Cioni EMPOLI L’esplosione di Bohdan Popov, autore di quattro dei sei gol realizzati fin qui tra Coppa Italia e campionato, ha permesso all’ Empoli di affrontare con più serenità un avvio di stagione in cui il reparto offensivo è stato numericamente carente. A dimostrazione che talvolta nel calcio anche la fortuna gioca un ruolo fondamentale. E adesso che pian piano torneranno tutti a disposizione l’inaspettata prolificità del talento ucraino rischia di cambiare le gerarchie dell’ attacco azzurro? Da un lato in questo momento togliere un giocatore che vede la porta con questa efficienza è dura, ma dall’altro recuperare esperienza non può far altro che bene al gruppo e al 18enne numero 77 azzurro, che potrà così proseguire il proprio percorso di crescita senza particolari pressioni quando magari questa spaventosa media gol si abbasserà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

