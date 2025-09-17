Emma Mazzenga a sorpresa! Ecco la decima speaker dello Spettacolo della Salute 2025
Al Gran Teatro Geox torna lo show che sfida la sedentarietà. Altro che conferenza ingessata: a Padova la salute sale sul palco e diventa spettacolo. Il 26 settembre sportivi e scienziati, dottori e specialisti, racconteranno come cambiare le proprie abitudini fisiche può trasformarsi in un atto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Emma Mazzenga, velocista a 92 anni: «La scienza studia il suo corpo per capire il suo segreto»
Padova, la leggenda di Emma Mazzenga: oggetto di studi sull'invecchiamento attivo tra Italia e States
“Nei suoi muscoli l’ossigenazione è pari a quella di una ventenne”: la velocista di 92 anni Emma Maria Mazzenga è oggetto di studi scientifici
Emma Mazzenga, padovana, è la novantenne più veloce del mondo. Gli scienziati studiano il suo fisico e segnalano una ossigenazione dei muscoli da ventenne. Lei, che non spreca un minuto della sua lunga vita e continua a fare gare da velocista, racconta i - facebook.com Vai su Facebook
Allenamento a Trento per Emma Mazzenga! La 92enne padovana, campionessa di atletica che vanta 11 titoli mondiali, 31 europei e 115 italiani ha corso sulla pista trentina un 60m in 15.1, un 80 in 19.5, un 100 in 25.5 e un 120 in 31.7. Le prestazioni in questi - X Vai su X
