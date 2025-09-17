Emma Mazzenga a sorpresa! Ecco la decima speaker dello Spettacolo della Salute 2025

Al Gran Teatro Geox torna lo show che sfida la sedentarietà. Altro che conferenza ingessata: a Padova la salute sale sul palco e diventa spettacolo. Il 26 settembre sportivi e scienziati, dottori e specialisti, racconteranno come cambiare le proprie abitudini fisiche può trasformarsi in un atto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Emma Mazzenga, velocista a 92 anni: «La scienza studia il suo corpo per capire il suo segreto»

Padova, la leggenda di Emma Mazzenga: oggetto di studi sull'invecchiamento attivo tra Italia e States

“Nei suoi muscoli l’ossigenazione è pari a quella di una ventenne”: la velocista di 92 anni Emma Maria Mazzenga è oggetto di studi scientifici

Chi è Emma Mazzenga, la velocista di Padova che 92 anni è diventata oggetto di studio - A 92 anni Emma Maria Mazzenga continua a correre più veloce del tempo che passa. Secondo tg24.sky.it

Emma Mazzenga, 92 anni e un fisico da ventenne: così il suo corpo sfida la scienza - Emma Mazzenga, padovana, a 92 anni è una campionessa di atletica leggera con un curriculum sportivo da far invidia a molti ... Da ilgiornale.it

