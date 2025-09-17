Emergenza treni e disagi per i pendolari | il confronto a Caserta

Tempo di lettura: 2 minuti Con i tantissimi cantieri aperti e un governo che si è rivelato incapace nella gestione dei fondi PNRR, la rete ferroviaria italiana è diventata un campo minato per chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio. Linee interrotte, percorsi deviati, treni cancellati rendono gli spostamenti delle vere e proprie avventure specie in provincia di Caserta. Salvini ha promesso – e continua a promettere – infrastrutture ultramoderne e all’avanguardia, ma la realtà è ben diversa: blackout operativi, tempi di realizzazione incerti e una gestione che troppo spesso lascia i cittadini senza risposte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

