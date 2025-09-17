Emergenza treni e disagi per i pendolari | il confronto a Caserta
Tempo di lettura: 2 minuti Con i tantissimi cantieri aperti e un governo che si è rivelato incapace nella gestione dei fondi PNRR, la rete ferroviaria italiana è diventata un campo minato per chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio. Linee interrotte, percorsi deviati, treni cancellati rendono gli spostamenti delle vere e proprie avventure specie in provincia di Caserta. Salvini ha promesso – e continua a promettere – infrastrutture ultramoderne e all’avanguardia, ma la realtà è ben diversa: blackout operativi, tempi di realizzazione incerti e una gestione che troppo spesso lascia i cittadini senza risposte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: emergenza - treni
Emergenza maltempo in Italia, treni paralizzati: alberi sui binari bloccano tutto
Treni cancellati e disagi, il sindaco di Castellammare Vicinanza: "Si superi l'emergenza al più presto" - facebook.com Vai su Facebook
Dai migranti che trovano lavoro all'emergenza carceri, dall'aeroporto di Montichiari alla lineaa suburbana dei treni, fino al nodo suppenti a ridosso dell'inizio delle scuole. Queste e altre notizie nella rassegna stampa Alle 9:30 streaming https://vocecamuna.it/st - X Vai su X
Treni Terni-Roma, il ministro Salvini risponde sull'emergenza pendolari: “26 collegamenti garantiti nonostante i lavori”; Saltano i treni sulla Roma-Viterbo, disagi per i pendolari; Treni, guasto sull’Alta velocità Roma-Napoli: ritardi fino 150 minuti.
Treni regionali sulla direttissima Roma-Firenze: arriva la proroga - I treni regionali che non raggiungono i 200 km orari potranno continuare a viaggiare sulla direttissima Roma- umbria24.it scrive
Treni regionali sulla direttissima: arriva la proroga fino a parte del 2027 - I treni regionali che non raggiungono i 200 km orari potranno continuare a viaggiare sulla direttissima Roma- Da umbria24.it