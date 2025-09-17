Emergenza sicurezza sui bus Calci sputi e insulti agli autisti | Non aspettiamo il morto
Due aggressioni nel giro di una manciata di giorni. Sputi e pugni all’autista e al controllore, insulti, una bottiglia di birra rovesciata addosso in segno di scherno. Le corse portate a termine solo per senso di responsabilità, per non lasciare a terra persone che attendevano da tempo e addirittura una donna con la carrozzina diretta in ospedale. L’estate è appena terminata e i problemi sugli autobus sono tornati prepotentemente. "La situazione è grave e ormai intollerabile". Salvatore Russo, autista di lungo corso e responsabile del trasporto pubblico del Dipartimento di Monza e Brianza per Fratelli d’Italia, combatte contro i mulini a vento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: emergenza - sicurezza
