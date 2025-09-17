Emergenza ambientale nel Casertano Santillo M5s | Risposte insoddisfacenti del Governo
Tempo di lettura: 2 minuti “ Durante il Question Time di oggi in Commissione Ambiente ho posto al Ministro dell’Ambiente domande precise sulla grave emergenza ambientale nel Casertano, ricevendo risposte che non posso definire soddisfacenti. Ho fatto presente che a un mese dall’incendio del 16 agosto presso l’azienda Campania Energia di Teano, il sito continua ancora oggi a fumare avvelenando l’aria con una cappa tossica che costringe i cittadini a respirare aria contaminata, e che i dati ASL sono allarmanti, con 4 aziende agricole che risultano positive alla diossina, mentre le concentrazioni di PM10 restano superiori ai valori di riferimento” – a dichiararlo in una nota Agostino Santillo, parlamentare del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
