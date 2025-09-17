Emanuele Di Rocco torna ad Arezzo fissati funerali e camera ardente

Emanuele Di Rocco torna oggi ad Arezzo per ricevere l'ultimo saluto. Il ristoratore aretino è morto in conseguenza di un tremendo incidente stradale che si è verificato venerdì 12 settembre in via Anconetana mentre tornava alla sua casa dopo il servizio del pranzo. Titolare del Passaparola di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

(Adnkronos) - È morto all'ospedale fiorentino di Careggi Emanuele Di Rocco, il 50enne rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente stradale avvenuto ad Arezzo, in via Anconetana L'uomo, noto e stimato ristoratore aretino, era alla guida del suo sco

