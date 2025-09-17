elodie the stadium show su canale 5 il concerto evento a san siro

In esclusiva su Canale 5, arriva in prime-time Elodie The Stadium Show, il live-evento di Elodie nell’iconico palcoscenico di San Siro. Giovedì 18 settembre, in esclusiva su Canale 5, arriva in prime-time Elodie The Stadium Show, il live-evento di Elodie nell’iconico palcoscenico di San Siro. Uno spettacolo straordinario, un’esperienza live dal respiro internazionale che celebra il suo stile inconfondibile e la sua forte presenza scenica. Un racconto visivo e musicale suddiviso in quattro atti — Audace, Galattica, Erotica e Magnetica — che porta in scena le molteplici sfaccettature dell’artista, alternando momenti intimi e riflessivi a sequenze esplosive e di grande impatto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

