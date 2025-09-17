Elly Schlein oggi a Pesaro a sostegno di Ricci nella sfida a governatore | la diretta

Pesaro, 17 settembre 2025 – Tocca ad Elly Schlein. La segretaria del Pd è arrivata nel pomeriggio nel piazzale della Libertà a Pesaro dove alle 18.30 sosterrà un comizio a sostegno della candidatura a governatore delle Marche di Matteo Ricci per il centrosinistra. Con la segretaria nazionale del Partito democratico anche l’europarlamentare dem Stefano Bonaccini.  Elly Schlein replica dunque alla presenza della premier Giorgia Meloni che, sempre nelle Marche, ma ad Ancona, ha tenuto poco prima un discorso insieme agli alleati del centro destra (i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, ma anche Maurizio Lupi e Antonio De Poli) per sostenere il ricandidato governatore Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

