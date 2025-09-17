Elkann scrive agli azionisti di Exor | Siamo entrati nel 2025 in un contesto di forte incertezza ma abbiamo compiuto progressi costanti Percorso straordinario il meglio deve ancora venire
Elkann scrive agli azionisti di Exor: tutte le dichiarazioni del socio di maggioranza della Juve, ecco cosa ha detto. L’amministratore delegato di Exor e socio di maggioranza della Juve John Elkann, ha parlato dopo il report economico-finanziario relativo ai primi sei mesi del 2025. Le dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza che interessano anche i bianconeri. PAROLE – «Siamo entrati nel 2025 in un contesto di forte incertezza, con dazi e problematiche regolamentari che hanno avuto un impatto significativo sulle nostre società. Sebbene queste difficoltà abbiano reso l’inizio dell’anno complesso, abbiamo compiuto progressi costanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: elkann - scrive
Ciao Ettore, in realtà ho citato Kragujevac, preso per i fondelli (abbastanza blandamente) l'eredità Elkann e le auto Fiat in diverse occasioni. Poi, certo, è l'editore che mi dà lo spazio per scrivere quello che mi pare e fatico un po' a mandarlo a fare in culo. Visto - X Vai su X
JOHN ELKANN AI SALESIANI Dunque, John Elkann e i fratelli versano 183 milioni all'Agenzia delle Entrate per tasse non pagate su quanto ereditato dalla nonna, Marella Caracciolo. John, considerato la mente dei tre fratelli evasori per eredità (Lapo e Ginevr - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Ferrari alla moda Made in China, Elkann scrive agli azionisti (ma scorda la Juventus); Exor, per John Elkann un 2024 «impegnativo». La holding si salva grazie al boom Ferrari. Juventus mai citata nella lettera ai soci; Exor, Ferrari (da sola) vale la metà degli attivi nella cassaforte degli Elkann-Agnelli.
Elkann, 'fiducia in Ferrari assoluta, pronti a sostenerla' - "La nostra fiducia in Ferrari rimane assoluta e siamo orgogliosi di esserne l'azionista di riferimento, impegnato nel lungo periodo. Secondo ansa.it
Exor, Elkann: 'Fiduciosi di uscire rafforzati dalle difficoltà' - Le parole di John Elkann, indirizzate agli azionisti di Exor, allegate al report economico- Da ilbianconero.com