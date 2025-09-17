Elkann scrive agli azionisti di Exor: tutte le dichiarazioni del socio di maggioranza della Juve, ecco cosa ha detto. L’amministratore delegato di Exor e socio di maggioranza della Juve John Elkann, ha parlato dopo il report economico-finanziario relativo ai primi sei mesi del 2025. Le dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza che interessano anche i bianconeri. PAROLE – «Siamo entrati nel 2025 in un contesto di forte incertezza, con dazi e problematiche regolamentari che hanno avuto un impatto significativo sulle nostre società. Sebbene queste difficoltà abbiano reso l’inizio dell’anno complesso, abbiamo compiuto progressi costanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elkann scrive agli azionisti di Exor: «Siamo entrati nel 2025 in un contesto di forte incertezza ma abbiamo compiuto progressi costanti. Percorso straordinario, il meglio deve ancora venire»