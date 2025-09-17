Nel panorama dell’animazione moderna, Pixar si è affermata come uno dei principali studi di riferimento, grazie a un catalogo di film che ha segnato generazioni e ridefinito i canoni del genere. Negli ultimi tempi, la casa di produzione ha attraversato un periodo di flessione legato sia alla diminuzione degli incassi in sala delle sue opere originali sia alla crescente preferenza del pubblico per le produzioni streaming. Questo articolo analizza l’attuale situazione di Pixar, con particolare attenzione all’andamento delle sue ultime uscite e alle strategie adottate per riconquistare il favore del pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Elio di pixar ora disponibile in streaming su disney dopo un debutto deludente al cinema