Eliminare i Graffi dallo Schermo del Telefono con metodi efficaci

Gli smartphone moderni sono progettati con un tipo di schermo antigraffio chiamato Gorilla Glass. Questo speciale vetro ha come caratteristiche quello di essere leggero, sottile e sopratutto resistente agli urti ed ai graffi. In teoria, quindi, anche se si provasse a strisciare una chiave sullo schermo di un cellulare, questo non dovrebbe assolutamente graffiarsi (ma non lo fate che non si sa mai). Abbiamo parlato diffusamente di questo nell'articolo su quanto serva davvero una pellicola proteggi schermo sul cellulare. Gli smartphone moderni, con schermi in vetro temperato come il Gorilla Glass, sono resistenti, ma non immuni a graffi. 🔗 Leggi su Navigaweb.net