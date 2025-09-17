Elgas racconta l’educazione sentimentale di un giovane senegalese in Francia E il suo ultimo libro Maschio nero L' intervista di Amica allo scrittore
Nina, Roselyne, Sylvie, Mélodie sono le “belle dalla pelle candida” che fanno parte del catalogo del protagonista di Maschio nero, ultima fatica di Elgas, nome d’arte di El Hadj Souleymane Gassama. Il personaggio è complesso. Trentenne di origini senegalesi, ma in Francia da 15 anni, antropologo, lo vediamo alle prese con un apprendistato erotico e affettivo e un’improvvisa presa di coscienza: quando questa sorta di Don Giovanni africano rivede la madre per la prima volta dopo molto tempo, in occasione proprio del suo dottorato in antropologia, comincia a nutrire dubbi sulla sua identità, in bilico tra due culture, e sull’amore. 🔗 Leggi su Amica.it
