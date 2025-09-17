Nina, Roselyne, Sylvie, Mélodie sono le “belle dalla pelle candida” che fanno parte del catalogo del protagonista di Maschio nero, ultima fatica di Elgas, nome d’arte di El Hadj Souleymane Gassama. Il personaggio è complesso. Trentenne di origini senegalesi, ma in Francia da 15 anni, antropologo, lo vediamo alle prese con un apprendistato erotico e affettivo e un’improvvisa presa di coscienza: quando questa sorta di Don Giovanni africano rivede la madre per la prima volta dopo molto tempo, in occasione proprio del suo dottorato in antropologia, comincia a nutrire dubbi sulla sua identità, in bilico tra due culture, e sull’amore. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Elgas racconta l’educazione sentimentale di un giovane senegalese in Francia. E il suo ultimo libro "Maschio nero". L'intervista di Amica allo scrittore