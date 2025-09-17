Elezioni Regionali Toscana 2025 | Roberta Casini presenta la sua candidatura
Arezzo, 17 settembre 2025 – Avvocato, sindaca di Lucignano e con una lunga esperienza maturata anche all'interno di ANCI Toscana, dove ha ricoperto prima la responsabilità per l'agricoltura e oggi quella per la sanità: è il profilo di Roberta Casini, candidata al Consiglio Regionale nel collegio di Arezzo con il Partito Democratico. Il suo percorso politico è iniziato giovanissima a Lucignano, prima come consigliere comunale e poi come assessora, fino a diventare sindaca per tre mandati consecutivi. «Mi porto dietro il senso di comunità – spiega Casini – perché governare un borgo come Lucignano significa avere un contatto diretto, quotidiano con i cittadini: impari a risolvere problemi concreti, ad ascoltare ea trovare soluzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
