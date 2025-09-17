Elezioni in Toscana | Giani e Funaro esprimono solidarietà a Bernard Dika offeso per le sue origini
Sui social, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, interviene in difesa di Bernard Dika, suo portavoce e candidato a Pistoia per le elezioni regionali oltraggiato e offeso per le sue origini albanesi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: elezioni - toscana
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
ELEZIONI REGIONALI IN TOSCANA, MATTEO ZOPPINI SI CANDIDA: LA POSIZIONE DELLA LISTA “VOLTIAMO PAGINA” DI IMPRUNETA. Il capogruppo di Voltiamo Pagina, Matteo Zoppini, ha ufficializzato la propria candidatura. I dettagli nell’articolo. - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali in Toscana: tutti i nomi e le liste dei candidati - X Vai su X
Toscana verso le elezioni regionali. Pd, la notte più lunga: passa il listino bloccato; Elezioni regionali in Toscana: aumentano i consensi per Giani, ma il bis è ancora in forte bilico; Elezioni regionali, Giani: Contento del sondaggio? Non mi esprimo, guardate il mio sorriso / VIDEO.
Giani ritorna al Puccini e lancia la sfida per le elezioni regionali in Toscana: «Punto al record di voti del campo largo» - In 600 a Firenze per l’apertura ufficiale della campagna per le elezioni regionali di ottobre. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it
Regionali, Giani si presenta: “Avanti con le riforme per una Toscana sempre più moderna” - Il governatore e la serata di apertura della campagna in vista della sfida del 12 e 13 ottobre. Secondo lanazione.it