Elena Vergari scomparsa a Ladispoli nel 2005 trovate delle ossa in un campo dopo una lettera anonima
A Ladispoli spunta un mucchio d'ossa dopo una lettera anonima: sono di Elena Vergari? La storia, dalla scomparsa al giallo dei resti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: elena - vergari
Elena Vergari scomparsa da Ladispoli, una lettera anonima indica dov’è nascosto il cadavere
Il mistero di Elena Vergari: dopo 20 anni una lettera anonima indica il luogo dove sarebbe sepolto il corpo, a pochi metri dalla sua casa di Ladispoli
Elena Vergari «è sepolta in campagna, non lontano da casa». La scomparsa a Ladispoli nel 2005 e la lettera anonima inviata a Chi l'ha visto?
Questa sera a “Chi l’ha visto?” Elena Vergari è stata uccisa? Documenti inediti sulla mamma scomparsa Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #17settembre - X Vai su X
Chi l’ha visto? Stasera 17 settembre il caso di Elena Vergari - facebook.com Vai su Facebook
Elena Vergari scomparsa a Ladispoli: la lettera anonima e il giallo delle ossa trovate in un campo vicino a casa; Elena Vergari scomparsa a Ladispoli. In un campo trovate delle ossa; La mappa anonima per ritrovare il corpo di Elena Vergari, trovate alcune ossa nel luogo indicato 20 anni dopo la scomparsa a Ladispoli.
Scomparsa di Elena Vergari, spunta lettera anonima: “È stata uccisa”/ Il documento inedito a Chi l’ha Visto? - svela la mappa per ritrovare il cadavere: "È stata uccisa e sepolta in campagna" ... Si legge su ilsussidiario.net
Elena Vergari scomparsa a Ladispoli: la lettera anonima e il giallo delle ossa trovate in un campo vicino a casa - Ci sono novità importanti sul caso di Elena Vergari, la casalinga di 47 anni scomparsa il 5 giugno 2005, a Ladispoli (Roma), dopo un litigio con il marito. Secondo today.it