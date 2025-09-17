Eintracht-Galatasaray prima giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la prima giornata del girone unico di Champions League 20252026. Le due squadre promettono spettacolo e divertimento visto le loro caratteristiche offensive. Eintracht-Galatasaray si giocherà giovedì 18 settembre 2025 alle ore 21 presso il Deutsche Bank Park. EINTRACHT-GALATASARAY: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi tornano nella massima competizione continentale dopo due anni di assenza, quando furono eliminati dal Napoli agli ottavi di finale. La squadra di Toppmoller, terza forza della Bundesliga, spera di aver fatto tesoro dell’esperienza internazionale accumulata in Europa League. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Eintracht Frankfurt- Galatasaray Champions League match to be officiated by Italian referee Marco Guida. #UCL #Eintracht #Galatasaray #MarcoGuida #SGEGS Marco Guida Giorgio Peretti Giuseppe Perrotti 4? Daniele Chiffi Marco Di Bello ? De - X Vai su X
