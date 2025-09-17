Eintracht Francoforte-Galatasaray Champions League 18-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita ricca di gol al Deutsche Bank Park
Entrambe al rientro dopo un anno di assenza dalla Champions League, Eintracht Francoforte e Galatasaray si affrontano in questa prima giornata della fase a girone. Gli Adler ritornano dopo il brillante terzo posto della scorsa stagione, e un inizio di campionato promettente nonostante il KO di venerdì scorso a Leverkusen. Una squadra che ha ampliato il suo fronte d’attacco dando più . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Il Liverpool si chiude sull’accordo per Eintracht Francoforte in avanti Hugo Ekitike
Leverkusen-Eintracht Francoforte (venerdì 12 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Colpaccio degli Adler alla prima di Hjulmand con il werkself?
