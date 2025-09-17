Efficientamento energetico | quattro milioni di euro per l' istituto Pinchetti di Tirano

Sondriotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati ufficialmente sottoscritti, a Palazzo Lombardia a Milano, i Protocolli d’Intesa tra Regione Lombardia, le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, finalizzati alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e incremento della produzione da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: efficientamento - energetico

Efficientamento energetico. In arrivo 800mila euro per le scuole Tabarrani

Antisismica ed efficientamento energetico: polo scolastico di Ghezzano sotti i ferri

Mercato San Severino, 1,5 mln di euro di finanziamento per l’efficientamento energetico della Scuola Media “San Tommaso d’Aquino”

Efficientamento energetico: quattro milioni di euro per l'istituto Pinchetti di Tirano; Liceo in classe A, dalla Regione 4,3 milioni; Lodi: quattro milioni e mezzo dalla Regione per rendere il Liceo Gandini più “green”.

Efficientamento energetico, dal Pirellone oltre 6 milioni di euro per due scuole bresciane - A Brescia finanziati due intervent: all' I. Si legge su quibrescia.it

Industria, quattro milioni per l'efficientamento energetico - Sostenere, con quattro milioni di euro di contributi a fondo perduto, interventi per ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti, migliorando l'efficienza dei processi produttivi e ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Efficientamento Energetico Quattro Milioni