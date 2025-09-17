Educazione finanziaria a scuola | una competenza chiave per la cittadinanza consapevole

Orizzontescuola.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’approvazione del DDL Capitali, l’educazione finanziaria entra stabilmente tra le priorità formative della scuola italiana, integrandosi nell’insegnamento dell’Educazione civica. Un passaggio culturale, prima ancora che normativo, che risponde all’urgenza di preparare ragazze e ragazzi a un mondo in cui la consapevolezza economica è sempre più necessaria.  Il 50% delle scuole ha già avviato percorsi . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: educazione - finanziaria

Educazione finanziaria, avviato insegnamento in un istituto su due

Quando la paghetta diventa lezione: come l’educazione finanziaria trasforma le scuole e accende la curiosità di studenti e famiglie

Educazione finanziaria in famiglia: come insegnare ai figli a gestire il denaro fin da piccoli

Educazione finanziaria a scuola: una competenza chiave per la cittadinanza consapevole; Blog | Scuola, l'educazione finanziaria entra nei programmi europei; Educazione finanziaria a scuola: eventi e laboratori a novembre.

educazione finanziaria scuola competenzaEducazione finanziaria, in Italia Sos di competenze minime - Solo poco più di 1 italiano su 10 (16,6%) ha competenze finanziarie minime accettabili, posizionando l’Italia al 36° posto su 39 Paesi d ... Come scrive dire.it

educazione finanziaria scuola competenzaECONO.MIA: l’alfabetizzazione finanziaria contro il divario di genere - Sembrerà una domanda banale, ma la realtà è che molti di noi non hanno mai ricevuto una vera educazione finanziaria. Si legge su r101.it

Cerca Video su questo argomento: Educazione Finanziaria Scuola Competenza