Education A Scuola di Bellezza | dal 22 settembre studenti protagonisti alla scoperta dei tesori della Sicilia
La Sicilia apre le porte del suo immenso patrimonio storico, artistico e naturalistico con il progetto Education “A Scuola di Bellezza”, promosso dalla Fondazione Le Vie dei Tesori in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nell’ambito di un protocollo avviato lo scorso anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
