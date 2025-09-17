Edizioni speciali su Gaza solo l’intervento del consigliere Natale e della presidente Floridia spingono la Rai a cambiare il palinsesto

C’è voluto l’intervento diretto di un consigliere di amministrazione, spalleggiato dall’Usigrai, e l’entrata a gamba tesa della presidente della Vigilanza, per spingere ieri i vertici della televisione pubblica a cambiare il palinsesto e a dedicare spazi alla distruzione di Gaza. “Ciò che sta accadendo a Gaza richiede una attenzione ancora maggiore da parte della Rai. Nelle ore in cui la città viene rasa al suolo, il servizio pubblico deve mettersi in sintonia con l’angosciato interesse che la vicenda suscita in tanta parte dell’opinione pubblica”, ha tuonato nel primo pomeriggio Roberto Natale, membro del Cda. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

