Edison racconta la Campania Territori dell’energia che cambia tutto | la regione protagonista della IV puntata

Edison, operatore in prima linea per la transizione energetica, torna a raccontare il proprio impegno sul territorio e la collaborazione con le comunità per costruire il futuro dell’energia, con la quarta puntata della video serie “I territori dell’energia che cambia tutto”: dopo Sicilia, Veneto, Puglia è la volta della Campania. Il progetto di comunicazione esplora le regioni italiane in cui l’azienda opera valorizzando il legame di Edison con le comunità locali: il racconto è affidato a un content creator del territorio che dialoga, nelle tappe del suo viaggio, con i referenti dei diversi progetti: le persone del Gruppo Edison che lavorano nella regione, i clienti industriali o della pubblica amministrazione, i partner commerciali o i rappresentanti di associazioni del territorio che collaborano con la società. 🔗 Leggi su Ildenaro.it