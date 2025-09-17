Edison racconta la Campania Territori dell’energia che cambia tutto | la regione protagonista della IV puntata
Edison, operatore in prima linea per la transizione energetica, torna a raccontare il proprio impegno sul territorio e la collaborazione con le comunità per costruire il futuro dell’energia, con la quarta puntata della video serie “I territori dell’energia che cambia tutto”: dopo Sicilia, Veneto, Puglia è la volta della Campania. Il progetto di comunicazione esplora le regioni italiane in cui l’azienda opera valorizzando il legame di Edison con le comunità locali: il racconto è affidato a un content creator del territorio che dialoga, nelle tappe del suo viaggio, con i referenti dei diversi progetti: le persone del Gruppo Edison che lavorano nella regione, i clienti industriali o della pubblica amministrazione, i partner commerciali o i rappresentanti di associazioni del territorio che collaborano con la società. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: edison - racconta
Giovedì prossimo, 18 settembre, incontro con l’autore e presentazione del libro di Gerardo Giffuni D’Angelo "DICIANNOVE RACCONTI DI SPARIZIONE o forse venti" presso SDI - Automazione Industriale S.p.A. Via T. Edison, 10 - Trezzano sul Naviglio (MI) - facebook.com Vai su Facebook
EDISON RACCONTA LA CAMPANIA: LA REGIONE È PROTAGONISTA DELLA QUARTA PUNTATA DELLA VIDEO SERIE “I TERRITORI DELL’ENERGIA CHE CAMBIA TUTTO”; Una mostra a Cuneo per celebrare gli 80 anni di Pippi Calzelunghe; BLUENERGY GROUP – FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI FRIULI VENEZIA GIULIA: NUOVE ENERGIE PER SOSTENERE IL CALCIO E VALORIZZARE IL TERRITORIO.
Edison Next, a settembre nuovo tavolo per rinnovo Aia - Il responsabile della conferenza di servizi, convocata dalla Regione Campania per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della Edison Next, ha accolto tutte le osservazioni tecniche ... Si legge su ansa.it