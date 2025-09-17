“ Premio collettività ” all’EcoFest di Roma. È questo l’importante riconoscimento ricevuto da Daje De Alberi, l’associazione impegnata da anni nel preparare nuovi progetti di riforestazione partecipata in diversi Municipi della Capitale e che ha rinnovato il proprio impegno anche per l’autunno-inverno di quest’anno, grazie anche alla consulenza scientifica del professor Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura e Coltivazioni Arboree all’Università di Firenze. La terza edizione dell’EcoFest, organizzata da Ludovica Casellati, ha fatto il punto sulla transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci in Italia e anche sulla riforestazione urbana, in coincidenza con l’inizio della Settimana europea della Mobilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - EcoFest di Roma, all’associazione Daje De Alberi il Premio Collettività: “Pubblico e privato possono fare la differenza per vivere al meglio le città”