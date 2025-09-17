Ecoartigiani e sapori naturali - Festival ecologico a Cittadella
Il fascino senza tempo della città murata di Cittadella (PD) farà da cornice, domenica 19 ottobre 2025, a una giornata speciale dedicata alla natura, alla sostenibilità e alla tradizione con la manifestazione “Ecoartigiani e Sapori Naturali – Festival Ecologico a Cittadella”, organizzata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: ecoartigiani - sapori
Ecoartigiani e sapori naturali - Festival ecologico a Cittadella il 19 ottobre 2025; Ecoartigiani e Sapori Naturali; A Maser prende il via la XVI Biennale d'Arte 'Angelo Rossetto'.
Torna il Treviso Ostiglia Fest: il festival più "lungo" d'Italia. Musica, sapori, natura: 100 proposte da venerdì a domenica - Torna il Treviso Ostiglia Fest, il festival più "lungo" d'Italia: si snoderà anche quest'anno lungo i 70 chilometri della celebre pista ciclabile che unisce Treviso, Padova e Vicenza. Riporta ilgazzettino.it
‘Sapori, Colori e Musiche’ della Magna Grecia: la 25esima edizione del Festival a Pieve Emanuele - Entra nel vivo la 25esima edizione del Festival dei ‘Sapori, Colori e Musiche’ della Magna Grecia . Scrive ilgiorno.it