Ecco Yup la start up salernitana che vuole rivoluzionare il mondo degli eventi
Rendere semplice l’organizzazione di un party, utilizzando l’esperienza maturata sul campo e coniugandola con la tecnologia. è questa l’idea innovativa in cui affonda le radici Yup, la startup made in Salerno che si prepara a rivoluzionare l’esperienza dell’organizzazione di eventi rendendola veloce, intuitiva e semplice. Yup è la piattaforma che connette chi cerca uno spazio per feste ed eventi privati con chi ha una location da offrire. Il progetto, nato e cresciuto a Salerno, è sostenuto e finanziato dal bando Campania Startup 2023 della Regione Campania. Le origini. “Yup – raccontano le fondatrici Annamaria Bevilacqua e Noemi Napoli, professioniste salernitane under 35 nei settori marketing ed Hr – nasce da un bisogno vissuto in prima persona. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Evolve2Care, sfida per i Living Labs: soluzioni innovative in ambito Heath Tech.
Premio Calliope alla startup salernitana Organoids Factory Lab che rivoluziona la ricerca biomedica - Punta a questo Organoids Factory Lab, la startup innovativa premiata al DigitON2024 con il premio ... Lo riporta ilmattino.it