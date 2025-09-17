Ecco perché va di moda il Vermentino un vino oltre le mode
Diego Bosoni, alisa Mr. Vermentino, spiega il perché del successo di un vino dall'identità eclettica: “Eleganza e contemporaneità oltre le mode”. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: perch - moda
Perché anche la moda è una forma d’arte! Ad Arcore, arriva Miss Cascina del Bruno: sfilata in cortile! https://www.mbnews.it/2025/09/ad-arcore-arriva-miss-cascina-del-bruno-sfilata-in-cortile/ - facebook.com Vai su Facebook
Deposito bagagli, perché è tornato di moda con la vacanza che si restringe a weekend - X Vai su X
Il vino Vermentino protagonista. Incontro con Massimo Rustichini - Il papà del Vermentino sarà nel giardino di Palazzo Binelli a Carrara per presentare il suo nuovo libro. Scrive lanazione.it
Vino: Bèru di Siddùra premiato miglior vermentino d'Italia - Bèru si aggiudica il riconoscimento di miglior vermentino d'Italia al concorso enologico nazionale vermentino 2025, l'unico ufficialmente autorizzato dal ... Secondo ansa.it