Ecco la Coelmo Napoli City Half Marathon | Porteremo 10 mila runner sulle strade di Napoli

. Passione per il running, passione per un’energia che ha reso la Napoli City Half Marathon una delle mezze maratone più importanti d’Europa e la più veloce d’Italia, grazie ai record siglati da Yeman Crippa (59’26” nel 2022) e Sofiia Yaremchuk (1h08’27” nel 2024). Quando energia e passione si incontrano, nasce una partnership: Coelmo, azienda italiana leader nella progettazione e produzione di gruppi elettrogeni industriali e marini con sede ad Acerra e fondata nel 1946, sarà title partner della Napoli City Half Marathon per i prossimi anni, a partire dalla 13ª edizione in programma domenica 22 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it