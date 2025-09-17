Ecco la Coelmo Napoli City Half Marathon | Porteremo 10 mila runner sulle strade di Napoli
. Passione per il running, passione per un’energia che ha reso la Napoli City Half Marathon una delle mezze maratone più importanti d’Europa e la più veloce d’Italia, grazie ai record siglati da Yeman Crippa (59’26” nel 2022) e Sofiia Yaremchuk (1h08’27” nel 2024). Quando energia e passione si incontrano, nasce una partnership: Coelmo, azienda italiana leader nella progettazione e produzione di gruppi elettrogeni industriali e marini con sede ad Acerra e fondata nel 1946, sarà title partner della Napoli City Half Marathon per i prossimi anni, a partire dalla 13ª edizione in programma domenica 22 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: coelmo - napoli
Coelmo Napoli City Half Marathon Progetto per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026
Presentata Coelmo Napoli City Half Marathon, obiettivo 10.000 iscritti per Napoli Capitale europea dello sport
Domenica 22 febbraio 2026 la Coelmo Napoli City Half Marathon nell'anno di Napoli Capitale Europea dello Sport - facebook.com Vai su Facebook
Coelmo Napoli City Half Marathon Progetto per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 https://2anews.it/coelmo-napoli-city-half-marathon-progetto-per-napoli-capitale-europea-dello-sport-2026/… via @2a News - Testata Giornalistica Online - X Vai su X
Coelmo diventa title partner della Napoli City Half Marathon; Coelmo Napoli City Half Marathon: energia e passione verso Napoli Capitale Europea dello Sport - Sud Notizie; Napoli City Half Marathon, la mezza maratona più veloce d’Italia.
Coelmo Napoli City Half Marathon Progetto per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 (VIDEO) - La strategia per Napoli della partnership tra Napoli City Half Marathon e Coelmo è stata presentata stamane dal presidente di Napoli Running, Carlo Capalbo e ... Si legge su napolivillage.com
Napoli City Half Marathon, la mezza maratona più veloce d’Italia - 100 iscritti nel 2025 (il 60% stranieri) e un indotto di quasi 6 milioni, la corsa è un motore economico, turistico e sociale ... Lo riporta rainews.it