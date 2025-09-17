Ecco i vip alla proiezione speciale del film Agon a Bologna

Ilrestodelcarlino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 17 settembre 2025 – Da Luis Sal a Cecilia Matteucci, passando per Roberta Capua e tanti altri: è stata una proiezione speciale, quella di Agon andata in scena martedì 16 settembre all'Odeon di via Mascarella. A presentare il film, fresco vincitore di due premi nella sezione Settimana della Critica del Festival di Venezia, c'era il regista Giulio Bertelli, che ha dialogato con Francesca Ragazzi, head of editorial content di Vogue Italia. La pellicola, opera prima di Bertelli, racconta la storia di tre atlete che si stanno preparando a partecipare alle gare di tre diverse discipline (tiro a segno, scherma e judo) negli immaginari giochi di Ludoj del 2024 e si sofferma, tra le altre cose, sulla natura contradditoria di queste tre discipline sportive, nate in tempo di pace come allenamenti pensati per esercizi bellici e successivamente diventate sport professionistici e discipline olimpiche a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ecco i vip alla proiezione speciale del film agon a bologna

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco i vip alla proiezione speciale del film Agon a Bologna

In questa notizia si parla di: proiezione - speciale

Il grande cinema approda a Lampedusa, proiezione speciale di “Global Harmony”

Toni Servillo racconta Livio Garzanti, proiezione speciale del documentario "Il grande viziato"

Amici miei: Firenze festeggia i 50 anni del film con una proiezione speciale in piazza del Carmine

Ecco i vip alla proiezione speciale del film Agon a Bologna; Cinema, l’omaggio a Star Wars apre Sentiero Film Factory; Sold out al cinema Caravaggio di Roma per l’anteprima e proiezione speciale del film “Troppa Famiglia” regia di Pierluigi Di Lallo con Daniela Giordano protagonista.

vip proiezione speciale filmEcco i vip alla proiezione speciale del film Agon a Bologna - Bologna, 17 settembre 2025 – Da Luis Sal a Cecilia Matteucci, passando per Roberta Capua e tanti altri: è stata una proiezione speciale, quella di Agon andata in scena martedì 16 settembre all'Odeon d ... msn.com scrive

Firenze, proiezione speciale del film West of Babylonia di Emanuele Mengotti - Questo evento unico vedrà la partecipazione dell’attore Maurizio Lombardi, del direttore della fotografia Marco Tomaselli e del compositore Paolo Cognetti, con la giornalista Laura Della Corte a ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Vip Proiezione Speciale Film