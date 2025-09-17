Ecco i primi interventi di chirurgia robotica

Ilrestodelcarlino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È cominciata l’attività del robot operatorio, strumento prezioso nelle mani dei migliori medici a disposizione dell’ ospedale Murri. Nei giorni scorsi sono stati effettuati i primi interventi con l’utilizzo della chirurgia robotica videolaparoscopica, dopo il periodo di alta formazione che ha visto coinvolti medici e infermieri. In sala operatoria, lunedì, il direttore Uoc Chirurgia generale, Silvio Guerriero, e il suo staff. Ieri era il turno dell’Urologia, con il direttore della Uoc Urologia, Mahmoud Yehia e la sua équipe. Preziosi il lavoro e il supporto forniti dalla Uoc Anestesia-Rianimazione, con il direttore Daniele Elisei e la sua squadra, e del Blocco operatorio, con il coordinatore del Blocco e della Centrale di Sterilizzazione, Claudio Carosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ecco i primi interventi di chirurgia robotica

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco i primi interventi di chirurgia robotica

In questa notizia si parla di: primi - interventi

Giovani chirurghi operano guidati da remoto e con l'intelligenza artificiale, primi interventi "del futuro" al Santa Rosa

Protesi all’anca e al ginocchio “cucite” sul paziente, ci pensa il robot Mako: i primi interventi al Policlinico

Trapianti, endotelio corneale artificiale, a Tor Vergata i primi 2 interventi nel Lazio

Ecco i primi interventi di chirurgia robotica; Visione in 3D e braccia meccanizzate nell'ospedale di Fermo: ecco i primi interventi con il robot chirurgico; Il robot chirurgico cambia i tempi del Murri: operazioni precise, rapide e con minor impatto fisico.

primi interventi chirurgia roboticaVisione in 3D e braccia meccanizzate nell'ospedale di Fermo: ecco i primi interventi con il robot chirurgico - Tra ieri e oggi, all'ospedale Murri di Fermo, sono stati effettuati i primi interventi con l'utilizzo della chirurgia ... Lo riporta corriereadriatico.it

primi interventi chirurgia roboticaPrimi interventi all'ospedale Murri di Fermo con il nuovo robot - Tra il 15 e il 16 settembre, all'ospedale Murri di Fermo, sono stati effettuati i primi interventi con l'utilizzo della chirurgia robotica videolaparoscopica, dopo il periodo di alta formazion ... Riporta corrierenews.it

Cerca Video su questo argomento: Primi Interventi Chirurgia Robotica