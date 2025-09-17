ecco i primi interventi di chirurgia robotica

È cominciata l’attività del robot operatorio, strumento prezioso nelle mani dei migliori medici a disposizione dell’ ospedale Murri. Nei giorni scorsi sono stati effettuati i primi interventi con l’utilizzo della chirurgia robotica videolaparoscopica, dopo il periodo di alta formazione che ha visto coinvolti medici e infermieri. In sala operatoria, lunedì, il direttore Uoc Chirurgia generale, Silvio Guerriero, e il suo staff. Ieri era il turno dell’Urologia, con il direttore della Uoc Urologia, Mahmoud Yehia e la sua équipe. Preziosi il lavoro e il supporto forniti dalla Uoc Anestesia-Rianimazione, con il direttore Daniele Elisei e la sua squadra, e del Blocco operatorio, con il coordinatore del Blocco e della Centrale di Sterilizzazione, Claudio Carosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

